Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Школьница родила дочь 16 августа, после этого провели генетическую экспертизу на установление отцовства. Анализ показал почти 100-процентное совпадение со старшеклассником. Несколько месяцев назад он был задержан и отправлен под домашний арест. Сначала юноша признал вину, потом отказался от своих слов и заявлял о невиновности.

Изначально россиянка утверждала, что забеременела от своего 10-летнего друга. Позже она призналась, что ее изнасиловал другой мальчик, который не давал ей прохода и шантажировал.

В соцсетях семиклассница писала, что, несмотря на случившееся, решила оставить ребенка, «потому что это человек». Полтора года она в романтических отношениях с четвероклассником, и называет его не биологическим, но отцом ребенка.

В отношении старшеклассника возбуждено дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста»). Ему грозит до десяти лет заключения.