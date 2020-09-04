Анонсировано публичное выступление Путина в Москве

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября, выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города. Публичное выступление российского лидера анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это очень важный день — День города Москвы», — сказал он.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут. Об этом 30 августа написал мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках», — пояснил градоначальник.

Одним из центральных событий Дня города станет проект «Музейный лекторий», в котором принимают участие более десятка музеев и выставочных площадок. Всех желающих будут ждать интерактивные лекции, мастер-классы, выставки, концерты и многое другое.

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