Богатые азиаты запаслись наличными

Азиатские богачи начали копить наличные, чтобы осуществлять сделки, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Об этом сообщает Bloomberg. По словам главы DBS Group Holdings Джозефа Пуна, за последние месяцы клиенты нарастили свой денежный запас на 40 процентов. «Клиенты со сверхвысоким капиталом считают, что на рынке появятся хорошие возможности, когда последствия пандемии охватят экономику», — полагает он.

По словам Пуна, некоторые богачи собираются вложить наличные в поддержание собственного бизнеса, а качестве вложений они рассматривают электронную коммерцию и сектор логистики. Частный DBS Group Holdings обслуживает только тех клиентов, чьи инвестиционные активы составляют не менее пяти миллионов сингапурских долларов (свыше 3,7 миллиона долларов США).

Что касается американских богачей, то они, наоборот, рекордно обеднели. В частности, из-за падения фондовых бирж 10 богатейших американских бизнесменов IT-отрасли потеряли 44 миллиарда долларов. Например, основатель Amazon Джефф Безос обеднел на девять миллиардов долларов, акции его компании упали больше всего с июня. Состояние основателя Tesla Илона Маска снизилось на 8,5 миллиарда долларов, а создатель Microsoft Билл Гейтс потерял за сутки 2,9 миллиарда.