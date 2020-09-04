Развеян миф о происхождении плавленого сыра

Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов твердых сыров и некачественной продукции. Однако на самом деле это не так. Миф о происхождении плавленого сыра в беседе с радио Sputnik развеял председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко.

Миф о низком качестве продукта в сознании людей закрепился из-за того, что при термической обработки плавленый сыр теряет часть вкусовых свойств, пояснил эксперт. «Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки», — рассказал Даниленко.

Кроме того, если продукты называется «сыр», то он должен на 100 процентов состоять из сыров. А если же в название указано словосочетание «сырный продукт», то в нем можно найти растительные жиры. Как правило, по словам Даниленко, речь идет о заменителе молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло.