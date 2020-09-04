Тайвань обвинили в уничтожении Су-35 ВВС Китая

Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении истребителя Су-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство. Подтверждений инцидента нет, а министерство обороны Тайваня отвергло все обвинения. Об этом пишет The EurAsian Times.

Издание приводит сообщения в сети о том, что Су-35 якобы разбился в автономной области Гуанси на юге Китая после вторжения в воздушное пространство над Тайваньским проливом. К публикациям пользователи прикрепляют видео, на котором виден некий горящий объект, лежащий на земле.

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Журналист The Daily Telegraph Никола Смит отметил в своем Twitter, что сообщения об инциденте появляются в индийских аккаунтах, а министерство обороны Тайваня назвало их фейком.

Между Китаем и Тайванем существует территориальный спор по поводу островов в Южно-Китайском море. На них также претендуют Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

Китай имеет напряженные отношения и с Индией. Страны разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один — в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.