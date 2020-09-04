Россиян выселили из дорогостоящего отеля в Турции посреди ночи

Российских туристов выселили из дорогостоящей гостиницы в Турции посреди ночи из-за отсутствия у объекта размещения разрешения на осуществление туристической деятельности. Об этом сообщает портал TourDom.

По информации источника, ночью полиция явилась в четырехзвездочный отель IQ Marmaris с целью проверки лицензии на продажу алкоголя, а также лицензии муниципалитета на предоставление туристических услуг. Когда выяснилось, что гостиница не может предоставить указанные документы, постояльцев пришлось выселить из номеров и разместить в расположенном неподалеку отеле.

Как считают специалисты, подобные случаи были предсказуемы, поскольку многие объекты размещения в Турции не смогли продлить лицензию, а также получить сертификат здоровья, который нужно обновлять ежемесячно.

«По моим оценкам, больше половины объектов размещения — апарт-отели, гостиницы ниже четырех и пяти звезд принимают иностранных туристов, не имея на это права. По закону без сертификата они могут продавать номера только туркам», — пояснила руководитель турагентства Марии Шекер, посоветовав туристам в будущем выбирать исключительно пятизвездочные отели.

Ранее в сентябре сообщалось, что в турецком отеле, который работает по системе «все включено», обнаружили забитый «под завязку» поддельным алкоголем склад. По данным источника, жандармы провинции Анталья смогли найти залежи алкоголя благодаря наводке информированного лица. Они изъяли со склада 1153 литра крепкого алкоголя.