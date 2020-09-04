Определены убивающие молодость продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» определила продукты, которые провоцирует раннее старение.

По ее словам, любые продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены, которые разрушают коллаген, то есть белок, составляющий основу соединительной ткани. Известно, что на упругость кожи влияет именно количество коллагена.

При злоупотреблении вредной пищей в коллагене начинают образовываться шипки. «И кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами», — пояснила врач, добавив, что нехватка этого белка не позволяет кожному покрову вернуть первоначальную упругость и гладкость.

Специалист заметила, что для предотвращения возрастных изменений отказываться от вредной пищи и разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген, а также избегать стрессовых ситуаций.

В июле ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла (Rupy Aujla) заявил, что здоровье и молодость кожи можно поддерживать, если следить за здоровьем всего организма. По его словам, восстановить весь организм помогает пища с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов. Так, употребление разных овощей и фруктов будет способствовать сохранению молодости кожи.