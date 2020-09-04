Росгвардейцы забыли про инструкцию и разбили беспилотник за миллионы рублей

В Ростовской области сотрудники Росгвардии запустили беспилотник за несколько миллионов рублей под неправильным углом и сломали его. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В середине июля около города Гуково майор, капитан и старший лейтенант запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Как уточняет издание, для запуска таких аппаратов используют специальную катапульту, но росгвардейцы про это забыли.

Устройство запустили под углом в 35 градусов при максимально разрешенном в 20. Беспилотник взлетел, но уже через пару секунд упал и разбился.

Ранее сообщалось, что командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал об увеличении исправного парка военно-транспортной авиации России до 90 процентов. По словам Бенедиктова, достичь этого удалось «благодаря обновлению авиапарка и работе инженерно-технического состава».