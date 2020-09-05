Возле дворца принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли труп женщины

Возле Кенсингтонского королевского дворца обнаружили труп. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

29 августа полиция обнаружила тело женщины в декоративном пруду Раунд, расположенном вблизи резиденции принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Прибывшая бригада парамедиков не смогла реанимировать женщину.

Изначально полиция ошибочно полагала, что тело принадлежит Энделлион Грин – 51 летней художнице и хорошей подруге Саманты Кэмерон, жены премьер-министра Великобритании. Власти пришли к такому заключению, так как ранее семья Энделлион заявила о ее пропаже. Позже выяснилось, что труп принадлежит другой женщине, а Энделлион Грин — жива и здорова.

На данный момент полиция пытается идентифицировать личность умершей и установить детали произошедшего. Власти отмечают, что смерть не рассматривается как подозрительная. Расследование продолжается.

Кенсингтонский дворец находится в западной части Лондона. С 1981 по 1997 год резиденция принадлежала первой жене принца Уэльского Чарльза — принцессе Диане. После ее смерти дворец перешел во владение старшему сыну Дианы, принцу Уильяму, и его жене Кейт Миддлтон.