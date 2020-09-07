Россиянам рассказали о полезных свойствах рябины

В рябине содержатся витамины группы B и витамин С, а также она обладает антиоксидантным свойством. Об этом рассказал врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik.

По его словам, в целом рябина «работает как общеоздоравливающая ягода». «Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм», — отметил Лущик.

Кроме того, медик отметил, что ягоды рябины — как красноплодной, так и черноплодной — избавляют от отечности. Также рябина позволяет организму быстрее выбрасывать токсины из организма, поскольку в ней содержатся антиоксиданты.

Ранее член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова рассказала, что осенью для укрепления иммунитета нужно есть чеснок, тыкву, помидоры и ягоды. Кроме того, диетолог отметила, что сейчас идет сезон северных ягод — черники, брусники, клюквы. Они богаты антиоксидантами, которые относятся к аналогам витамина С, поэтому есть их лучше в свежем виде.