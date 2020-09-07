Найдена связь между рационом питания и смертностью от коронавируса

Ученые нашли связь между рационом питания и смертностью от коронавируса. Так, страны, жители которых придерживаются средиземноморской диеты, продемонстрировали самые высокие показатели смертности. Об этом пишет газета «Известия».

В своем исследовании ученые пришли к выводу, что низкой смертности в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции поспособствовала привычка жителей есть квашеную капусту и кисломолочные продукты. «Молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности входят в состав многих диет, рациональность которых доказана. Они способствуют выведению мочевой кислоты, нормализации липидного и углеводного обмена, являются источником кальция, витамина Д», — пояснила врач-диетолог Наталья Пугачева.

Но еда, по мнению экспертов, влияет не на вирус, а на иммунную систему человека. Ее формируют, в том числе, пищевые привычки человека: чтобы сформировать иммунитет, нужно придерживаться определенной диеты несколько лет. А вот неправильное питание может привести к ряду заболеваний: ожирению или сахарному диабету. Они, в свою очередь, усугубляют течение коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число инфицированных в России составило 1 025 505 за все время распространения инфекции.