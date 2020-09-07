Атаковавший «Яндекс» депутат переключился на Apple

Депутат Госдумы, член «Единой России» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить американскую корпорацию Apple на соблюдение российского законодательства, пишет «Коммерсантъ».

Запрос зарегистрирован 28 августа. В нем указывается, что с жалобами на Apple неоднократно обращались российские разработчики, которые не могли зарегистрировать в системе аккаунт разработчика, а значит, и попасть в App Store.

Горелкин получил широкую известность после законопроекта об ограничении голосующих прав иностранных собственников значимых информационных ресурсов. Инициативу восприняли как атаку на «Яндекс», которому пришлось менять структуру собственности. Депутат переключился на американскую корпорацию на фоне международного недовольства по поводу политики Apple.

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Претензия Горелкина касается необходимости для российских разработчиков покупать на черном рынке аккаунты, которые зарегистрированы в США или Китае. Их стоимость составляет 300-500 долларов, но иногда и выше.

Причиной такой проблемы стала форма подтверждения личности, которая требует платежный адрес у банка. Российские банки используют другой формат данных, и Apple не принимает его. Что касается компаний из США или Китая, там можно подтверждать личность через популярные платежные системы. Таким образом, указал Горелкин, компания занимается дискриминацией из-за гражданства для россиян и представителей других стран.

В ФАС подтвердили получение запроса, однако заметили, что напрямую в ведомства соответствующих жалоб не поступало.

В августе разработчик видеоигр Epic Games обвинил Apple в создании монополии на рынках распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS. В июле мессенджер Telegram пожаловался в Еврокомиссию, обвинив магазин приложений App Store в неконкурентных условиях и высоких комиссиях.