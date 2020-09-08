У солиста 5sta Family умерла новорожденная дочь

У солиста 5sta Family Валерия Ефремова умерла новорожденная дочь Виктория. Об этом он рассказал в Instagram, сообщает радио «Комсомольская правда».

Музыкант не назвал причину смерти ребенка. После публикации он закрыл аккаунт для посторонних.

«Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные девять с половиной дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями», — написал Ефремов.

5sta Family выпустила десятки популярных треков, самыми известными их которых стали «Снова вместе», «Зачем» и «Я буду твоей малышкой».

4 сентября сообщалось, что на борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка. Пилот совершил экстренную посадку в Перми, однако врачи не смогли спасти ребенка. Причиной смерти назвали остановку сердца