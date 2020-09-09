Пьяная мать троих детей избила туристку до неузнаваемости и избежала наказания

Пьяная женщина избила туристку до неузнаваемости во время отпуска в Квинстауне, Новая Зеландия, и избежала наказания. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно суду, 34-летняя Тамара Джейн Дрейк (Tamara Jane Drake) отдыхала в отеле Empire и внезапно услышала, как другая гостья высмеивает ее родной город. После этого мать троих детей подошла к незнакомке, скинула ее со стула и нанесла 15 ударов по лицу.

В результате пострадавшей пришлось перенести несколько операций, включая удаление глаза, чтобы восстановить свое лицо. Она три месяца не выходила из дома, поскольку стеснялась своего внешнего вида и, помимо прочего, испытывала проблемы со сном.

Согласно заключению судьи Роберта Пирса (Robert Pearce), нападение было вызвано сильным алкогольным опьянением Дрейк. Тем не менее, подсудимая не выразила сожаления по поводу содеянного, оправдываясь тем, что это была самооборона.

На данный момент нападавшей удалось избежать наказания — ее приговор был отсрочен на несколько лет, поскольку она является единственным опекуном своих детей, которым еще не исполнилось 12 лет.

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