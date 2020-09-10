В Иркутской области стартовали лесовосстановительные работы

В Хомутовском лесничестве Иркутской области 10 сентября стартовали лесовосстановительные работы в рамках меморандума, подписанного РЖД и Лесхозом региона. Состоялась высадка сеянцев сосны, в мероприятии принимал участие врио губернатора региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Уточняется, что заключенный договор предполагает посадку деревьев на площади около 20 гектаров. Сегодня на месте гари в Хомутовском лесничестве посажено четыре тысячи сеянцев сосны взамен вырубленных лесных насаждений при строительстве Байкальского тоннеля на БАМе в 2013-2018 годах.

«Сибирская тайга, как и озеро Байкал, — это уникальный памятник природы, достояние не только нашего региона, но и всей России. Сохранение и восстановление лесов — одна из главных задач, которой необходимо уделить особое внимание. Недавно по поручению Президента России Владимира Путина мы подписали с "РЖД" меморандум, согласно которому российские железные дороги взяли на себя обязательство высаживать три дерева взамен одного срубленного при строительстве своих инфраструктурных объектов», — отметил Кобзев.

Лес на месте сегодняшней высадки деревьев горел дважды — в 2008 и 2019 годах. Перед лесовосстановительными работами здесь была осуществлена полосная расчистка частично с корчевкой пней. Саженцы сосны с закрытой корневой системой выращены в Мегетском лесопитомнике ОГАУ «Иркутсклеспроект». Полностью эта гарь в Хомутовском лесничестве будет засеяна до 20 сентября. Затем в течение восьми лет за молодыми соснами предстоит тщательный уход, после чего участок будет отнесен к категории «покрытый лесом».

Сам Кобзев посадил несколько десятков сеянцев сосны и заявил, что намерен еще не раз приехать для личного участия в процессе восстановления леса.