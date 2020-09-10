Развеян миф о пользе самого популярного в России завтрака

Врач-диетолог, заместитель директора столичной клиники по здоровому питанию, кандидат медицинских наук Дарья Русакова развеяла миф о пользе самого популярного в России блюда на завтрак — овсянки. Ее слова приводит интернет-издание «Ридус».

По словам эксперта, богатые пищевыми волокнами крупы, в том числе овсянка, выводят из организма полезные вещества, например кальций. Чтобы этого не происходило, Русакова советует разнообразить утренние приемы пищи и употреблять овсянку не чаще трех раз в неделю. В качестве альтернативы диетолог посоветовала есть омлет, творог, сырники или запеканку.

Рекомендуемый объем одной порции овсянки не должен превышать 250 граммов, отмечает врач. Русакова напоминает, что сливки, масло и сахар, добавленные в блюдо, многократно увеличивают его калорийность.

Порция каши состоит из 400−500 килокалорий, это много, поэтому люди, которые худеть пытаются на крупах или придерживаются каких-то диет, они, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса Дарья Русакова Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Диетолог не приветствует употребление каш на завтрак. По ее словам, это блюдо не дает должного насыщения и уже через два часа вызывает сильное чувство голода. Она призывает завтракать белковыми продуктами. «Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется, — пояснила она. — Такой завтрак будет более полезен для фигуры».

В августе российский врач-диетолог Юлия Чехонина раскрыла секрет самого полезного завтрака. В качестве первого приема пищи специалист советует есть блюдо, сбалансированное углеводами и белками.