В Совфеде и Госдуме объяснили значимость маркировки воды

Состоялось совещание президента Владимира Путина с членами правительства по вопросу введения маркировки промышленной и пищевой продукции средствами идентификации. В ходе встречи глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с предложением об обязательной маркировке с 2021 года питьевой воды. Об этом сообщают «Известия».

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, чьи слова приводит РИА Новости, маркировка питьевой воды благодаря цифровизации этой процедуры позволит обеспечить оперативное реагирование на нарушения, связанные с производством этого продукта.

Снижение доли контрафактной продукции на рынке упакованной воды после введения обязательной цифровой маркировки может стать важным источником роста для легальных производителей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин по итогам совещания у президента.

«Посредством электронной маркировки каждый потребитель будет иметь возможность знать, какую воду он приобретает, откуда взята эта вода, и соответствует ли она требованиям, установленным российским и международным законодательством. По полученным от профильного министерства данным, система цифровой маркировки уже показала свою эффективность. Это действенная мера в борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией», — добавил сенатор.

По его словам, люди до покупки могут убедиться, что вода разлита из определенного источника или же это очищенная вода, то есть водопроводная, прошедшая обработку.

