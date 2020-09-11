Бывший оперативник рассказал о правилах на зоне для Ефремова

К осужденному на восемь лет актеру Михаилу Ефремову на зоне будут относиться как к лицедею, поэтому, чтобы влиться в коллектив, ему следует соблюдать ряд правил. Об этом «Ленте.ру» рассказал член адвокатской палаты Москвы и бывший оперативник Евгений Черноусов.

По его словам, среди заключенных Ефремов будет белой вороной как минимум из-за другого социального статуса и образования, поэтому самое важное для артиста — не ограждаться от коллектива. «Заключенные живут семейками, нельзя стоять особняком. Друзья Ефремова не забудут, наверняка будут приезжать к нему, возможно, оказывать спонсорскую помощь колонии и, конечно, передавать посылки. Их принято скидывать в общак», — рассказывает Черноусов.

Также артисту нужно активно участвовать в мероприятиях. «Ефремов может отобрать ребят и ставить с ними спектакли, это всегда одобряется администрацией, а с теми, к кому хорошо относится начальство, конфликтовать никто не будет», — уверен экс-оперативник.

Ранее сообщалось, что в СИЗО к Ефремову началось паломничество. Правозащитники рассказали, что люди несут артисту передачи, но СИЗО не может принять их, потому что за несколько дней месячный лимит в 30 килограммов был исчерпан. Ефремов просил передать своим поклонникам, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается.

Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.