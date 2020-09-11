Участник банкета с лозунгами «Жизнь ворам!» восстановился на службе в МВД России

В Тюменской области суд восстановил на службе бывшего заместителя начальника одного из отделов регионального управления МВД России, уволенного после участия в банкете с лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ» (движение «Арестантское уголовное единство» запрещено в России). Об этом сообщает Life.

По данным издания, речь идет об Артуре Рузееве, который заявлял, что якобы не слышал, как другой участник вечеринки выкрикивал воровские лозунги.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что Рузеев восстановлен на службе по решению суда.

Он был замглавы отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. На банкете также присутствовал его начальник.

17 августа сообщалось, что виновник торжества, из-за которого потерял работу Рузеев, стал адвокатом. Также уволенный после банкета следователь Следственного комитета России Рафик Аглиуллин теперь защищает фигурантов уголовных дел.

12 февраля было опубликовано видео из ресторана, где Аглиуллин в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого гражданина под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!» отмечает получение нового звания.

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