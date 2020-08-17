Уволенный после банкета с криками «Жизнь ворам!» следователь нашел новую работу

Бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин, уволенный со службы после банкета силовиков с выкриками «Жизнь ворам!», стал адвокатом. Об этом сообщает Znak со ссылкой на реестр адвокатов Минюста.

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В феврале 2020 было опубликовано видео из тюменского ресторана, где сотрудник Следственного комитета России (СКР) в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!» отмечает получение нового звания. Аглиуллин после инцидента был уволен, а в полиции началась проверка.

Теперь, по данным издания, Аглиуллин сдал квалификационный экзамен и стал адвокатом, специализирующимся на уголовных делах.

17 июля сообщалось, что в России запретили движение АУЕ. Соответствующее постановление вынес Верховный суд России. Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признали экстремистской организацией.

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