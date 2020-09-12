Иркутская область выделит 34 миллиона рублей на оборудование для детской клиники

В 2021 году из бюджета Иркутской области выделят более 34 миллионов рублей на приобретение оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ИМДКБ). Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, в этом году по программе развития здравоохранения на приобретение оборудования для реанимации и анестезиологии Ивано-Матренинской больницы уже выделено около 35 миллионов рублей, кроме того, около двух миллионов рублей направлено на оказание паллиативной помощи. В 2021 году средства областного бюджета планируется направить на приобретение эндоскопического оборудования для отделения хирургии новорожденных.

«Помощь со стороны руководства области я вам гарантирую во все времена. Но главное для нас — не приборы, а люди. Именно ваши золотые руки спасают детей, и их улыбки — это лучшая для вас награда. А современное оборудование лишь облегчает работу», — подчеркнул Кобзев на торжественном мероприятии, посвященном 125-летию ИМДКБ.

Также в рамках юбилейного мероприятия состоялось награждение врачей торжественными грамотами Минздрава, регионального правительства, Законодательного собрания Иркутской области, администрации и городской думы Иркутска.

Ивано-Матренинская детская клиническая больница — одно из самых известных и передовых медицинских учреждений Сибири и Дальнего Востока. В структуре 25 лечебных подразделений на 740 коек. В 1994 году здесь открыто единственное от Урала до Дальнего Востока отделение хирургии и реанимации новорожденных. В 2013 году начал работу новый операционный блок, оснащенный современным оборудованием. Больница является клинической базой педиатрического факультета ИГМУ и ИГМАПО. На базе учреждения осуществляют свою деятельность девять клинических кафедр. Ежегодно в стационаре получают лечение 23 тысячи пациентов города, области, а также отдаленных регионов России. В ИМДКБ работают 14 докторов наук.