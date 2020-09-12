Аборигены застрелили из лука исследователя диких племен

Эксперта по изолированным племенам Амазонии застрелили из лука во время экспедиции в отдаленный район штата Рондония на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в среду, 9 сентября, когда 56-летний Риели Францискато (Rieli Franciscato) с группой приблизился к месту проживания коренных жителей около резервации Уру Эу Вау Вау, которых он собирался изучать.

Известно, что исследователь работал в Национальном фонде индейцев Бразилии, который занимается изучением и защитой изолированных племен Амазонки уже больше 50 лет. С группой аборигенов, которые застрелили Францискато, до сих пор никто не контактировал. Францискато был убит одним из представителей дикого племени.

По словам полицейского, который стал свидетелем происшествия, исследователь закричал, вытащил стрелу, которая попала в область сердца, пробежал 50 метров и упал замертво. Коллеги отнесли пострадавшего к полицейской машине и отвезли в больницу, но спасти его не удалось. «К сожалению, мы потеряли нашего друга», — рассказал журналистам офицер полиции Пауло Рикардо Бресса (Paulo Ricardo Bressa).

По данным правозащитной организации, аборигены не могут отличить друга от врага, когда речь идет о людях из «внешнего мира», поэтому к белым людям они относятся с недоверием.

В июле были названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году. По данным аналитического сервиса Numbeo, индекс преступности в Венесуэле составляет 84,36, а индекс безопасности, соответственно, — 15,64. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, за ней последовала Южная Африка. Также в топ-10 самых опасных стран попали Гондурас, Тринидад и Тобаго, и Бразилия.