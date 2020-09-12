Женщина получила отправленную 100 лет назад открытку

В Мичигане (США) женщина вместе со счетами и почтой получила открытку, которая была отправлена почти 100 лет назад. Об этом случае сообщает CNN.

Как рассказала 30-летняя Бриттани Кич, она была удивлена, обнаружив открытку среди своей корреспонденции, поскольку сейчас их никто уже не отправляет. При этом она не придала большого значения этой находке. Лишь позже она обратила внимание на почтовый штемпель, датированный 29 октября 1920 года.

Открытка, подписанная именем Флосси Берджесс, была отправлена на адрес Бриттани, однако получить ее должен был некий Рой Маккуин. «Дорогие кузены, надеюсь, эта (открытка) найдет вас всех в здравии. У нас все вполне хорошо, но у мамы ужасно больные колени. Здесь ужасно холодно. Я только что закончил свой урок истории и совсем скоро пойду спать. Мой отец бреется, а мама говорит мне ваш адрес. Мне придется прерваться на ночь. Надеюсь, бабушка и дедушка в порядке. Не забывайте писать нам», — написано в послании. Сама открытка оформлена в честь Хэллоуина, на ней изображены черная кошка с метлой, летучая мышь, гусь, сова и женщина с тростью.

Представитель почтовой службы пояснил телеканалу, что подобные случае не всегда связаны с ошибками в работе почты. Бывает, что купленные в антикварных магазинах, на блошиных рынках или в интернете старые письма и открытки повторно вносятся в базу почтовой службы.

Бриттани разместила фотографию открытки в социальных сетях, чтобы попытаться найти родственников Берджесса или Маккуина, или того, кто мог бы знать их семьи.

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