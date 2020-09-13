В Иркутске опровергли сообщения о четырехкратном повышении тарифов

Генеральный директор компании «Иркутскэнерго» Олег Причко опроверг повышение тарифов на электроэнергию для жителей Иркутска. Об этом сообщает vestiirk.ru.

«Никаких повышений и тем более в четыре раза точно не предполагается. Тарифы для населения устанавливаются государством. Есть специальная процедура», — сказал Причко.

Накануне, 12 сентября, некоторые жители города получили письма с логотипом «Иркутскэнергосбыта» о четырехкратном повышении тарифов на электроэнергию. Авторы рекомендовали людям в целях экономии отказаться от электроотопления зимой.

«Многие поняли, что это предвыборный фейк, но есть и те, кто поверил в письмо без официальной подписи и печати», — говорится в сообщении на сайте ГТРК «Иркутск».

11 сентября в СМИ распространилась фейковая информация о голосовании на выборах в Иркутской области из багажника автомобиля. Как позже объяснили в Общественной палате России, в машину просто убрали переносную урну.

13 сентября в 18 регионах России выбирают губернаторов, также проходят кампании по выборам в региональные парламенты и городские думы.