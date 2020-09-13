Охлобыстин ответил на обвинения Соловьева о превращении Ефремова в «чудовище»

Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, который раскритиковал его за то, что тот не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в Москве. Своим мнением о случившемся Охлобыстин поделился во «ВКонтакте».

Актер посчитал обвинения правильными и признал, что виновен в «произошедшей с Ефремовым трагедии», подчеркнув, что «поэтому так и больно».

«За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает», — написал Охлобыстин.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев отметил, что «нельзя не заметить», как человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, «превратился в чудовище». «Которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — указал Соловьев. Он также раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб.