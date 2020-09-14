Белорусская школьница случайно выпила алкоголь и впала в кому

В Гомельской области Белоруссии десятилетняя девочка случайно выпила алкоголь и впала в кому. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Tut.by со ссылкой на местные СМИ.

ЧП случилось в Буда-Кошелевском районе. Алкогольный напиток находился в бутылке из-под газировки, его туда налили родители ребенка. Девочка сделала пару глотков и пошла в магазин. По пути ей стало плохо, школьница потеряла сознание.

Девочку госпитализировали в состоянии алкогольной комы, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Милиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Индонезии владельцы плантации черного перца напоили алкоголем четырехлетнего сына своего работника и сняли на видео, как он кричит и шатается от опьянения. Запись стала хитом в WhatsApp, после чего молодые люди, напоившие ребенка, были арестованы.