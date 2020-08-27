Четырехлетнего мальчика заставили выпить три стакана алкоголя ради потехи

В индонезийской провинции Южный Сулавеси владельцы плантации черного перца напоили алкоголем четырехлетнего сына своего работника ради потехи. Об этом сообщает AsiaOne.

20-летний Фирман Эфенди (Firman Efendi) и 19-летний Рифки Хендра Путраван (Rifky Hendra Putrawan) присматривали за мальчиком, пока его отец трудился на плантации. Когда ребенок попросил воды, они заставили его выпить три стакана алкоголя, а затем сняли на видео, как он кричит и шатается от опьянения. В ролике мальчик несколько раз спотыкается, падает и ударяется головой о бревно.

Отец не пожаловался на Фирмана и Рифки в полицию, поскольку боялся увольнения. В правоохранительных органах узнали о происшествии лишь после того, как видео с пьяным мальчиком стало хитом в WhatsApp. Оба молодых человека, которые поили ребенка, арестованы.

В 2014 году сообщалось, что власти китайской провинции Аньхой заинтересовались судьбой двухлетнего ребенка-алкоголика. Родители с младенческого возраста приучили малыша по имени Чэн Чэн к спиртному.