Потерявший ноги россиянин покорил Эльбрус на руках и попал на видео

Россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, покорил Эльбрус на руках. Об этом сам Набиев написал на своей странице в Instagram.

На видео, размещенном блогером, видно, как он преодолевает последние несколько метров своего пути к вершине горы. А затем, не сумев сдержать слез, говорит, что «сделал это». «Я смог это сделать вот этими руками, я дошел до вершины горы Эльбрус», — рыдая, говорит Набиев.

В подписи к посту он попросил прощения за свою сентиментальность и рассказал, что прошел на руках 13 километров, что заняло у него 15 часов. «Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг», — написал он, добавив, что посвятил подъем своей жене и дочкам и добился покорения вершины «титаническим трудом».

Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области произошло 12 июля 2015 года. В тот момент в здании находились 337 человек. Под завалами оказались 42 человека, 23 из них погибли на месте, 19 были госпитализированы (один впоследствии скончался).