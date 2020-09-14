Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне. Боровикова объяснила, что не надо читать сообщения от незнакомых людей или с номеров, где в строке «отправитель» указано общее название вроде «Info». Она также советует никогда не переходить по ссылке из СМС о якобы неполученном MMS.

Эксперт подчеркнула, что обезличенные эмоционально окрашенные обращения или сообщения об акциях и выигрышах являются типичными признаками мошенничества. Она добавила, что вирусы, содержащиеся в подобных СМС, могут похитить личную информацию и даже оставить пользователя без средств на карте.

Ранее старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала ,что первый признак атаки на смартфон — отклонение устройства от нормальной работы. По ее словам, владельца гаджета должно насторожить, если он начал самостоятельно включаться и выключаться, или на нем внезапно появились новые приложения.