Facebook потратила почти 400 миллионов долларов на новый кампус

Американская компания Facebook, управляющая одноименной социальной сетью, купила кампус в городе Белвью (штат Вашингтон). Сообщение о заключении сделки размещено на сайте продавца — корпорации REI (Recreational Equipment Inc.).

Сумма сделки составила 390 миллионов долларов (29 миллиардов рублей). Общая площадь нового кампуса — 400 тысяч квадратных футов (около 37 тысяч квадратных метров). Помимо собственно зданий, компании достались почти 2,5 гектара земли. Часть участка — 0,8 гектара — была продана компаниям Wright Runstad & Company и Shorenstein Properties.

Кампус изначально предназначался REI — компании, занимающейся розничной торговлей туристическими товарами, но она решила отказаться от консолидации трудовых ресурсов на единой площадке, открыв множество небольших офисов. Обе стороны сделки — Facebook и REI — также договорились потратить по 1 миллиону долларов на развитие региональной железнодорожной сети Eastrail.

Пять лет назад, зимой 2015-го, Facebook приобрела кампус индустриального парка в Кремниевой долине в городе Менло-Парк (округ Сан-Мантео, штат Калифорния). Условия сделки тогда не разглашались.

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