Пенсионер обстрелял из ружья самолет под Москвой

В районе поселка Шевлино рядом с Солнечногорском (Московская область) 57-летний пенсионер открыл огонь из помпового ружья Mossberg 500A по частному самолету Piper PA-28 Cherokee. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, мужчина выстрелил со своего участка. Пилот частного самолета из учебного центра легкомоторной авиации и планеризма вынужденно приземлился на аэродром из-за повреждений обшивки Piper PA-28 Cherokee.

После этого потерпевший обратился в полицию. Сотрудники МВД начали проверку и установили личность стрелка. Сейчас полицейские выясняют мотивы стрелявшего.

3 сентября сообщалось, что в Кемеровской области пенсионер расстрелял своих соседей из охотничьего ружья. При этом момент стрельбы попал на видео.