Расстрел соседей российским пенсионером попал на видео

В Кемеровской области мужчина расстрелял своих соседей из охотничьего ружья. Все происходящее попало на видео. Запись в четверг, 3 сентября, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как пенсионер достал из-под одежды ружье и начал им размахивать. Женщина, чей голос слышно на записи, попросила сына позвать отца, чтобы усмирить соседа. В следующую секунду пенсионер открыл по ним огонь.

По данным издания, первым выстрелом был убит муж соседки, а вторым — ранен ее сын. Стрелка удалось задержать. На месте работают следователи.