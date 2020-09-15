Женщина прожила в доме 12 лет, заглянула в дыру в стене и обнаружила послание

Пользовательница Reddit рассказала, что случайно обнаружила в стене связку старых любовных писем, и опубликовала фотографию своей находки.

Женщина призналась, что прожила в доме 12 лет, но никогда не заглядывала в «дыру в стене», в которой лежали письма. Она с сожалением отметила, что на них нет даты: автор посланий указывал только время, день и месяц, но не год. Другие пользователи в комментариях помогли ей определить, когда письма были написаны.

Юзер под ником OwlOfDerision рассказал, что работает в музее и иногда занимается датировкой писем. По его словам, находка женщины относится к 30-50-м годам XX века. Такой вывод он сделал основываясь на типе бумаге, определенным языковым особенностям и используемых в тексте именах.

Пользователи также предположили, что письма были написаны женщиной. «"Не утруждай себя тем, чтобы приходить на танцы. Танцевать — это все равно не главное. Я не буду ни с кем флиртовать". Да она манипулятор!» — написал crabmuncher. «Боже мой, она пишет так, будто только что вышла из мелодрамы "Короткая встреча"», — добавил xopranaut.

Ранее женщина из Австралии рассказала, как ремонтировала свой дом и наткнулась на записку от предыдущего владельца, спрятанную под обоями. Послание было датировано 21 декабря 1997 года.