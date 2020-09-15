Власти привлекут преступников к борьбе с коронавирусом в Индонезии

Власти Индонезии привлекут преступные группировки к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Straits Times.

Заместитель главы Национальной полиции генерал Гатот Эдди Прамоно (Gatot Eddy Pramono) рассказал, что правоохранительные органы пошли на такой шаг из-за нехватки сотрудников полиции и военных. По его мнению, преступники помогут дисциплинировать население: например, следить за тем, чтобы люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию. При этом полицейские будут контролировать их работу, чтобы члены группировок не злоупотребляли своими обязанностями и не нарушали права человека.

«Мы не вербуем членов банд, мы просто привлекаем их [для определенных задач]. Это неформальная часть повышения осведомленности общества, но это не обязательно означает, что [банды] будут обеспечивать соблюдение законов», — отметил Прамоно.

Некоторые политики встретили предложение полиции резким возражением. Так, в Индонезии опасаются, что такая инициатива может быть контрпродуктивной: люди часто не доверяют бандам, из-за чего даже к их полезным инициативам могут относиться с опаской.

8 сентября сообщалось, что в индонезийском городе Проболинго местные власти и волонтеры заставили нарушителей масочного режима лечь в катафалки и гробы. Пока нарушители сидели в катафалках и гробах, активисты напоминали им о тех, кто уже умер от коронавируса.

По последним данным, в Индонезии 221,5 тысячи зараженных коронавирусом; 8,8 тысячи человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

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