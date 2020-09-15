Страны Азии приготовились к рекордному спаду экономики

ВВП развивающихся стран Азии из-за пандемии коронавируса рекордно упадет на 0,7 процента в этом году (впервые за 60 лет). Такой прогноз содержится в докладе Азиатского банка развития (АБР).

Ожидается, что три четверти экономик региона сократятся в нынешнем году. Больше всего пострадает Южная Азия, отмечают эксперты. АБР пересмотрел свой предыдущий прогноз, в котором ожидался рост ВВП стран региона на 0,1 процента. Однако, по подсчетам банка, в 2021 году экономика азиатских стран вырастет на 6,8 процента.

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Правительства развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже объявили о мерах поддержки на общую сумму более трех триллионов долларов. Банк призывает готовиться к тому, что затянувшаяся пандемия коронавируса может замедлить выздоровление и еще больше подорвать спрос, в то время как усиление геополитической напряженности, особенно между США и Китаем, остается риском.

Ранее стало известно, что ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года рухнул на беспрецедентные 6,9 процента относительно предыдущих трех месяцев из-за пандемии коронавируса.