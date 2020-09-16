В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут

Новые российские ракетные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» стали для США настоящей проблемой. Об этом сообщает ливийский телеканал 218tv.

Отмечается, что это супероружие способно пролететь больше 10 тысяч километров и, к примеру, ракета «Авангард» может достичь Вашингтона за 15 минут. Источники телеканала считают, что за это время американцы не успеют не только сбить ракету, но даже выпить чашку кофе.

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Таким образом, говорится в публикации, США окажутся обезоружены перед лицом потенциального удара России. Собеседники заявили, что «Авангард» — шедевр российской армии, представляющий собой устрашающее оружие.

Ранее о неспособности систем ПВО перехватить высокоскоростной «Авангард» написал китайский портал Sina. Издание утверждает, что это делает ракету «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перспективном супероружии. Он перечислил преимущества в том числе стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», крылатой ракеты практически неограниченной дальности «Буревестник», подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», авиационного ракетного комплекса «Кинжал», ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».