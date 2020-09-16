Королева Великобритании лишится управления бывшей колонией

Королева Великобритании Елизавета II лишится управления Барбадосом. Страна раньше была колонией, в настоящее время —независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Лондоном. Об этом заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии местного парламента, сообщает портал Barbados Today.

«Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Жителям Барбадоса нужен собственный глава государства. Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости», — подчеркнула Мэйсон. Таким образом остров в 2021 году официально станет республикой.

Кроме того, генерал-губернатор напомнила, что парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.

Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года и получил независимость в 1966 году. Главой государства считается королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Страна расположена в Карибском бассейне, в ней проживает почти 300 тысяч человек.