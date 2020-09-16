Развеян миф о пользе мармелада

Мармелад принято считать менее вредным, чем другие сладости, потому что он делается на фруктовой основе. Однако благодаря ней мармелад не становится менее калорийным, рассказал в беседе с радио Sputnik диетолог и автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

«К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара», — подчеркнул он. При этом детей врач посоветовал оградить от сладкого до максимально возможного возраста. Таким образом, малышам будет не с чем сравнивать и они будут наслаждаться полезной едой: например, брокколи и рыбой.

Кроме того, в детском рационе сладости лучше заменять природным источником сахара — фруктами. «Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет», — пояснил Кузьменко.

Ранее главврач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун развеял популярный миф о правильном питании и полезных свойствах яблока. По ее словам, наиболее питательными эти фрукты становятся после варки или приготовления на пару.