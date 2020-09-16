В Новосибирской области построят три полигона по сортировке мусора

Три комплексных полигона для сортировки мусора появятся в Новосибирской области в 2023 году. Об этом в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики сообщили ТАСС.

Полигоны будут построены на территории городов Тогучин, Татарск и Куйбышев. Работы по их созданию начнутся не ранее 2022 года, на данный момент в регионе ведется проектирование концессионного соглашения между тремя потенциальными инвесторами.

Отмечается, что еще один межрайонный полигон с мусоросортировочной линией планируют построить в Каргатстком районе области.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».