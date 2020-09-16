Мужчина надел живую змею как защитную маску и удивил пассажиров

В Великобритании мужчина в автобусе использовал вместо защитной маски для лица огромную змею, чем сильно удивил других пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажир вошел в салон автобуса, следующего по маршруту Суинтон — Манчестер в Солфорде. По словам 46-летней британки, ставшей свидетельницей происшествия, поначалу змею действительно можно было принять за жутковатую маску.

Однако, как рассказали очевидцы, появление змеи не сильно напугало людей. «Пассажиры сочли сюрреалистическую сцену "довольно занимательной", заявив, что это было "определенно интересно"», — пишет издание.

Ранее годовалый ребенок Девендра (Devendra) из индийской деревни Бхолапур, штат Пенджаб, случайно засунул в рот детеныша смертельно ядовитого индийского крайта. Девендру сразу отвезли в больницу, где ему вкололи противоядие. Отец мальчика, фермер Дхарампал (Dharampal), привез в больницу мертвого змееныша длиной 15 сантиметров. Благодаря своевременному получению медпомощи сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.