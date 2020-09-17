В ЕС захотели как можно скорее принять свой «акт Магнитского»

Евросоюз захотел принять свой «акт Магнитского» как можно скорее. Об этом рассказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали, ее цитирует РИА Новости.

«Когда легальный акт будет одобрен странами-членами ЕС, тогда он будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу», — пояснила она. Массрали добавила, что предложение по разработке глобального санкционного режима объединения по правам человека уже находится в разработке.

О работе над таким аналогом стало известно еще 16 сентября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган практически разработал новый санкционный режим. Работу над проектом возобновили после госпитализации Алексея Навального: ему стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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