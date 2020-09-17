В России предложили меры по развитию детского спорта

Развивать систему детского спорта в России необходимо через создание секций на базе всех школ и организаций, работающих с детьми. Эту и другие меры развития детского спорта предложили в Общественной палате (ОП), пишет РАПСИ.

«Во всех регионах должны быть созданы условия для этого, во всех школах должны быть созданы спортивные секции. У нас большая страна, у нас много талантливых детей, и мы должны обеспечить поиск талантливых детей начиная со школьной скамьи», — заявила председатель комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что в настоящий момент из-за разрушенной системы детско-юношеского спорта многие «потенциальные чемпионы» не могут развиваться.

Председатель Общественного совета при Минспорта, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ имени Лесгафта Раиса Терехина, в свою очередь, отметила, что развитию детского спорта в России должна способствовать координация деятельности заинтересованных органов власти, местного самоуправления, а также научных и спортивных организаций, общественности и экспертов.

Кроме того, Истягина-Елисеева обратила внимание экспертов на проблему развития равных возможностей в детско-юношеском спорте. «Сейчас статусы "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" могут получить только учреждения, осуществляющие спортивную подготовку. Между тем у нас в стране две тысячи спортшкол и 600 адаптивных спортучреждений работают по программам дополнительного образования. Они лишаются преференций только за то, что работают не в той системе», — сказала она, заявив о необходимости, во-первых, установить надбавки тренерам таких школ, а, во-вторых, избавиться от этого различия.

Резюмируя, заместитель начальника управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета России, секретарь совета Алексей Кулаковский отметил, что в управление поступило 142 предложения из 52 регионов по развитию детского спорта. По его мнению, это говорит о том, что система требует изменений. Кроме того, Кулаковский заверил, что все предложения будут учтены в Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года.

До конца 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». В общей сложности на него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. В него, в частности, входит федеральный проект «Спорт — норма жизни», целью которого является улучшение условий для занятий физической культурой в России. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.