В Белоруссии обвинили Европарламент в политическом высокомерии

Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных обвинил Европарламент в политическом высокомерии. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».

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«Резолюция Европарламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия, — заявил Савиных. — Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты».

По словам депутата, Белоруссия сожалеет, что в Европе «взвешенные и продуманные действия» уступили место «банальному политиканству».

Накануне Европарламент в своей резолюции поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю. Первые акции жестко разгонялись. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. Большинство членов его президиума или арестованы, или покинули страну.