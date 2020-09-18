Кремль оценил намерение последнего ельцинского губернатора уйти в отставку

В Кремле оценили намерение белгородского губернатора Евгения Савченко, который остался последним из действующих глав регионов, занимающим свой пост со времен президентства Бориса Ельцина, уйти в отставку. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали от Савченко прошения об уходе с поста, отметив, что намерены прояснить ситуацию.

О решении Евгения Савченко уйти в отставку стало известно накануне, 17 сентября. Информация об этом появилась на сайте областного правительства. В сообщении уточнялось, что Савченко написал заявление на имя президента Владимира Путина. Также отмечалось, что 22 сентября планируется рассмотреть вопрос о наделении бывшего главы региона полномочиями сенатора от регионального законодательного собрания в Совете Федерации.

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. Он дольше других глав региона занимал свой пост, а в 2018 году остался единственным губернатором времен Ельцина.