Актера Антона Лапенко заподозрили в романе с коллегой по сериалу «Чики» Аленой Михайловой. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Артистов заметили на вечеринке, которая прошла после фестиваля «Кинотавр». Они весь вечер обнимались, а затем отправились на пляж, где сидели на шезлонгах и разговаривали.

В марте Лапенко дал интервью журналисту Юрию Дудю, в ходе которого признался, что у него есть возлюбленная. «Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап», — сказал актер, не раскрыв имя избранницы.

Антон Лапенко стал известен в 2019 году благодаря серии роликов, снятых в VHS-стилистике. Для видео он создал несколько устойчивых образов, например Инженера и Катамаранова. На Instagram Лапенко подписано 4,5 миллиона пользователей, на YouTube-канал — 2,7 миллиона. Помимо сериала «Чики» он участвовал в таких проектах, как «ИП Пирогова», «Корни», «Жара» и «Угонщик».