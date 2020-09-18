Украинская стюардесса сняла себя на море в бикини и рассказала о приставаниях

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Украинская стюардесса Олеся Костина, известная в социальных сетях, показала свой отдых на море в Албании и рассказала о том, как проводит свободное время. Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На ролике бортпроводница снимает себя в купальнике, сидя на лежаке, и поясняет, что хочет показать подписчикам Ионическое море. «Друзья, я знаю, что этот год выдался сложным и тяжелым для всех нас. И даже отпуск не спасает просто потому, что не у всех есть возможность в него пойти. Поэтому я хочу провести маленький прямой эфир для того, чтобы у вас хотя бы через экран телефона была возможность насладиться прекрасным бирюзовым Ионическим морем и послушать шум волн», — начала девушка.

Затем она отметила, что путешествует одна и ей при этом не бывает скучно. Также Костина заверила, что с безопасностью в Албании все в порядке и она спокойно может оставить вещи на пляже и пойти купаться. Тем не менее стюардесса упомянула, что к ней слишком часто пристают молодые люди.

После этого девушка поднялась на понтон и снова продемонстрировала подписчикам цвет воды. Ее фанаты, в свою очередь, пожелали бортпроводнице отличного отдыха и поблагодарили за прямой эфир с моря.