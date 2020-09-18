Кремль ответил на критику Кудрина из-за бедности в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину на его критику из-за недостаточной поддержки населения в кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Кудрин ранее написал в своей колонке, что властям России хватит резервов, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Он призвал задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его оценке, использование нескольких сотен миллиардов рублей из российской «кубышки» позволило бы не допустить рост доли бедного населения и ликвидации предприятий.

Песков в ответ подчеркнул, что принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса были эффективными и тщательно выверенными. Он также указал, что многие страны бросили на борьбу с кризисом больше денег, чем Россия, однако к лучшему положению дел в бизнесе это не привело.