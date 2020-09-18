Россиянам назвали сроки наступления бабьего лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки наступления бабьего лета в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Центральном федеральном округе страны бабье лето ожидается со следующей недели. Он отметил, что в пятницу, 18 сентября, температура понизится до 11-13 градусов тепла, однако с начала новой недели начнет «подрастать давление». Вильфанд добавил, что ожидается до 20 градусов тепла.

«Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга», — сказал он.

Ранее Вильфанд пояснил, что бабье лето может наступить в любой день сентября или первой декады октября. Оно связано с приходом азовского антициклона, который бывает примерно раз в два-три года. При этом период бабьего лета сменяет затяжное ненастье.