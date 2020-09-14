Россиянам пообещали потепление до 24 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что на этой неделе на европейской части страны ожидается потепление до 24 градусов. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Вильфанд, повышение температуры ожидается в четверг, 17 сентября. Синоптик объяснил, что причиной потепления станет вынос тепла по восточной периферии циклона. Согласно прогнозам, воздух в эти дни прогреется до 21-23 градусов, а местами — до 24 градусов. «Это не будет бабьим летом, потому что погода будет не антициклонической», — пояснил он.

Вильфанд отметил, что после этого циклон переместится к центру европейской части России. Из-за этого температура понизится на шесть-восемь градусов. Он подчеркнул, что предстоящие выходные не будут такими же комфортными, как прошедшие. Синоптик также добавил, что такая холодная погода является предвестником бабьего лета.

Кроме того, положительные температуры будут наблюдаться почти по всей стране до конца рабочей недели. В азиатской части России воздух будет примерно на четыре градуса теплее нормы. При этом в ряде регионов возможны заморозки. В частности, снег может выпасть в Башкирии, Хакасии, Красноярском крае, а также в Иркутской и Ульяновской областях.