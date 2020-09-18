Названы самые красивые аэропорты России

Самым красивым аэропортом России, по мнению туристов, оказалась воздушная гавань Симферополя. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, в ходе опроса выяснилось, что больше половины респондентов (57 процентов) считает аэропорт имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным. При этом на втором месте оказался аэропорт Шереметьево в Москве (11,6 процента), а на третьем — авиагавань Пулково в Санкт-Петербурге (9,6 процента).

Кроме того, в список наиболее привлекательных аэропортов попали Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани, Платов в Ростове-на-Дону, Гурмак в Волгограде, Стригино в Нижнем Новгороде и аэропорт Красноярска.

В августе эксперты раскрыли простые способы, позволяющие избежать неприятностей в аэропорту. Во-первых, отметили специалисты, туристам не стоит шутить с работниками аэропорта и, например, говорить о бомбе, наркотиках или других запрещенных вещах в багаже.